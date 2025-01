Mulher é presa após caça-níquel ser encontrado em bar de Campo Grande

Uma mulher de 57 anos foi parar na delegacia após a Polícia Militar apreender uma máquina caça-níquel em um bar, na noite desta sexta-feira (10), no Bairro Jardim Morenão, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe policial foi até o bar e lá, realizou uma vistoria. Os agentes encontraram uma máquina, tipo jukebox, mas o alvo era a máquina que estava atrás do tocador de música, uma de apostas clandestinas.

Na máquina caça-níquel, foram encontrados R$ 13, oriundos de apostas. Quando questionada sobre a existência do item, a mulher afirmou que não tinha conhecimento da situação, pois estava substituindo o marido, que é o proprietário do bar e estava viajando.

Assim, a mulher foi conduzida para a delegacia e o equipamento apreendido. O caso foi registrado como jogo de azar na delegacia de plantão.

