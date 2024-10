Mulher é presa em flagrante após furtar móveis de hotel desativado em Angélica

Na madrugada desta sexta-feira (18), a Polícia Militar prendeu, em flagrante, uma mulher de 35 anos que furtou móveis de um hotel desativado no município de Angélica. Os policiais recuperaram os objetos.

Segundo informações do Jornal da Nova, os policiais foram acionados após um vizinho relatar que o hotel desativado estava sendo alvo de furto. O morador viu a mulher fugindo do local com um suporte de cama na cabeça e notou vários colchões e móveis empilhados em frente ao estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a suspeita. Questionada, ela afirmou que tinha permissão de uma das proprietárias para retirar os móveis. No entanto, ao entrarem em contato com a responsável pelo estabelecimento, foi confirmada a negativa quanto à autorização.

Diante da situação, a mulher foi detida e levada à Delegacia de Polícia, acompanhada dos objetos furtados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também