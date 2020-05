Mulher é presa fazendo “festinha” e descumprindo o isolamento social

Uma mulher, 32 anos, foi presa enquanto realizava uma “festinha” em sua própria casa, gerando aglomeração de pessoas, perturbando os vizinhos e descumprindo as medidas de isolamento recomendadas por secretarias estaduais e municipais e Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus.

A festa aconteceu durante a noite desta terça-feira, em Corumbá, a Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos denunciado uma festa com muitas pessoas que acontecia numa residência próxima.

Aos chegar no local os militares encontraram diversas pessoas consumindo bebidas alcoólicas e ouvindo música. Foi pedido para que a dona da casa acabace com a aglomeração e a festa.

A partir daí a autora começou a dizer que não haviam motivos para acabar com a aglomeração, pois havia acabado de chegar de uma viagem, as pessoas que estavam no local começaram a questionar a abordagem e ameaçar os agentes presentes.

Por conta disso a dona da residência foi presa por desobediência e ameaças contra a equipe, ela foi encaminhada para a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

