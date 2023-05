Mulher é presa por matar marido envenenado e esquartejar o corpo em MS

Uma mulher, de 61 anos, foi presa na tarde de sexta-feira (26) após matar o marido envenenado e o esquartejar na cidade de Selvíria. O crime foi descoberto na noite de quinta-feira (25), uma vez que o tronco da vítima foi encontrado em uma mala às margens da rodovia BR-158.

Conforme as informações policiais, após parte do corpo ter sido encontrada as equipes do SIG (Seção de Investigações Gerais) começaram a fazer uma investigação ininterrupta para elucidar o caso. Já durante a sexta, foram notificados sobre o desaparecimento de um homem, de 64 anos, desde o dia 20 de maio. Vizinhos informaram à polícia que ele e a esposa brigavam com frequência.

Durante conversa com a mulher, a mesma apresentou muito nervosismo passando a se contradizer. No entanto, acabou confessando o crime os policiais. Em seu depoimento, ela contou que matou o marido com veneno de rato.

Já sem saber o que fazer com o corpo, resolveu esquartejá-lo. Em seguida, colocou o tronco dentro da mala e outras partes do corpo em seu congelador, onde guardava alimentos para a venda de lanches.

Na noite do dia 25, ela descartou a mala com o tronco e no dia seguinte, pegou o restante do cadáver, que estava congelado dentro de sacos pretos, e jogou às margens da rodovia.

A autora do crime foi presa em flagrante e a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva.

