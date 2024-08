Mulher é presa por quebrar o braço do filho, um bebê de 9 meses, em Dourados

Polícia Mulher mata marido enforcado com fio e tenta forjar suicídio para escapar da prisão

O caso foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

Ainda segundo o site, a genitora do bebê foi presa ainda na unidade de saúde. Ela não deu nenhuma explicação sobre o ocorrido e aparentava estar embriagada.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a mãe teria puxado o bebê pelo braço, causando a fratura. Diante da situação, ela levou o pequeno para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Uma jovem, de 24 anos, foi presa por quebrar o braço do filho, de apenas 9 meses, durante o final de semana na Rua João Gois, no Bairro Deoclécio Artuzzi, em Dourados.

