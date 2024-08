Mulher é presa por usar nota falsa de R$ 200 para comprar remédios em Antônio João

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa ao tentar pagar remédios usando uma cédula falsa de R$ 200 na cidade de Antônio João. O caso aconteceu durante a noite de segunda-feira (26).

Conforme as informações policiais, depois de comprar alguns remédios ela pagou a compra com a cédula. Porém, desconfiado de um amassado na nota, o funcionário do estabelecimento resolveu verificar a autenticidade do dinheiro, constatando a fraude.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, questionou a mulher onde ela teria conseguindo a nota. Ela então contou que recebeu o dinheiro durante um saque, realizado em uma casa lotérica da cidade, porém, não apresentou um comprovante da operação bancária.

Durante a ocorrência, um funcionário de um posto de combustível compareceu ao local e informou que um vizinho da vítima também havia utilizado uma nota falsa de R$ 200 para pagar um abastecimento. As buscas pelo vizinho, no entanto, não obtiveram sucesso.

A suspeita foi conduzida, acompanhada por seu advogado, para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã, juntamente com a nota falsa, para os procedimentos legais.

