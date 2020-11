Mulher é sequestrada ao descer de ônibus na capital

Compareceu na manhã deste sábado (28), na delegacia, uma mulher de 38 anos, informando que foi vítima de sequestro no Centro de Campo Grande, na tarde de ontem, na rua Barão do Rio Branco, próximo ao Rádio Clube. Ela foi abordada ao descer do ônibus.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem branco, de aproximadamente 1.70 de altura, a abordou descendo do ônibus. Ele estava usando boné preto e óculos escuro e tinha uma faca que usou para obrigar a vítima a entrar em um carro preto. No veiculo estava o motorista comparsa, que a mandou ficar quieta olhando para o chão.

De acordo com o relato, ela ficou à mercê dos bandidos por horas, até anoitecer, e que o motorista parava em alguns lugares, que ela soube dizer.

A vítima foi abandonada pelos criminosos na estrada próxima a Terenos, ela caminhou bastante, até o momento em que decidiu parar para esperar o dia amanhecer e assim conseguir pedir carona. Uma senhora dirigia uma fiat UNO prata parou e deu carona para ela até a delegacia próxima.

Os bandidos subtraíram a bolsa da vítima contendo os R$ 140 reais que estavam no cartão, documentos e celular.

