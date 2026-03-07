Menu
Polícia

Mulher é socorrida em estado grave ao ser espancada com martelada na cabeça em Dourados

O suspeito seria companheiro da vítima e fugiu logo após o crime

07 março 2026 - 17h11
IlustrativaIlustrativa   (Reprodução/Shutterstock)

Uma mulher de 39 anos foi agredida com golpes de martelo pelo companheiro, de 37 anos, na noite de sexta-feira (6), na Aldeia Jaguapiru, localizada na Reserva Indígena de Dourados, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Dourados News, lideranças indígenas acionaram a Polícia Militar por volta das 23h após a mulher ser agredida pelo companheiro.

Segundo o registro policial, a vítima foi atingida na cabeça e no braço direito. Apesar das lesões, ela não precisou ser encaminhada ao hospital.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado como violência doméstica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado pela Polícia Civil.

