Mulher é socorrida em estado grave ao ser espancada com martelada na cabeça em Dourados

Uma mulher de 39 anos foi agredida com golpes de martelo pelo companheiro, de 37 anos, na noite de sexta-feira (6), na Aldeia Jaguapiru, localizada na Reserva Indígena de Dourados, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Dourados News, lideranças indígenas acionaram a Polícia Militar por volta das 23h após a mulher ser agredida pelo companheiro.

Segundo o registro policial, a vítima foi atingida na cabeça e no braço direito. Apesar das lesões, ela não precisou ser encaminhada ao hospital.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado como violência doméstica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado pela Polícia Civil.

