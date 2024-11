Mulher é socorrida em estado gravíssimo após ser agredida com golpe na cabeça

Uma jovem, de 26 anos, foi socorrida em estado grave após ser agredida pelo ex-marido, Lucas Nascimento, de 40 anos, durante a tarde de sexta-feira (15), na cidade de São Gabriel do Oeste. O homem está sendo procurado pelas autoridades.

Conforme as informações policiais, a agressão aconteceu por volta das 15h30, quando a vítima recebeu um golpe na cabeça causando uma lesão corto-contusa. Por conta da gravidade do ferimento, ela foi socorrida e transferida para Campo Grande em vaga zero.

A suspeita é que a jovem tenha tido um traumatismo craniano grave e lesão na cervical. A Polícia Civil detalhou ao Idest que a agressão aconteceu durante uma briga dos dois, mas as circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas.

Por ter fugido após a tentativa de assassinato, Lucas está sendo procurado pelas autoridades policiais.

