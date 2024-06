Mulher é xingada e agredida pelo ex durante crise de ciúmes

Uma mulher, de 27 anos, foi agredida e ameaçada pelo ex-namorado, durante uma crise de ciúmes ocorrida na tarde de domingo (2), em Amambai, cidade localizada a 351 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa com o primo conversando quando o autor chegou no local. Ao ver outro homem no imóvel, ele ficou com ciúmes, passando a ofender e agredir a ex-mulher.

A vítima foi segurada pelo pescoço, durante uma tentativa de enforcar a vítima. Depois disso, o homem fugiu do local tomando rumo ignorado.

A mulher e primo, como testemunha, procuraram a Delegacia de Polícia Civil do município, onde ela solicitou medida protetiva contra o ex.

O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

