Mulher encontra o marido morto no quintal de casa em Nova Casa Verde

Cícero Valdemar de Macêdo, de 56 anos, foi encontrado morto no quintal da casa onde morava durante a manhã desta terça-feira (14), em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o homem seria natural de Tupanatinga (PB). A esposa acionou o Corpo de Bombeiros após encontrar o marido pendurado no pé de goiaba, mas quando as equipes chegaram, ele já estava sem sinais vitais.

O local foi então isolado com a ajuda da Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também