Mulher esfaqueia o marido durante briga em Naviraí

Homem, de 26 anos, foi esfaqueado pela esposa, de 31 anos, durante uma briga na noite de sexta-feira (8), na cidade de Naviraí.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de ferimento por arma branca. Ao chegar no local, os policiais encontraram a autora, toda suja de sangue, gritando que havia matado seu marido a facadas. Ela estava em visível estado de embriaguez.

Ao entrar no imóvel, localizado na Rua José Otávio Neto, os militares encontraram muitas marcas de sangue e a faca utilizada no crime. A autora então detalhou que fumou maconha e ingeriu bebidas alcoólicas, mas não explicou o motivo dos golpes no companheiro. Ela chorava muito durante a conversa com as autoridades.

Um vizinho, que socorreu a vítima até o hospital da cidade, disse que estava em casa quando o homem chegou todo sujo de sangue, pedindo por socorro. Os policiais precisaram solicitar ajuda do Corpo de Bombeiros para poder levar a mulher e seus filhos, duas crianças, para a unidade de saúde.

No centro médico os militares foram informados que a vítima esta internada em estado grave, na ala vermelha. Diante da situação, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.

