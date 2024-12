Mulher flagra ladrão roubando sua casa em Dourados

Uma mulher, de 34 anos, procurou a polícia de Dourados, na manhã de sábado (14), para registrar um boletim de ocorrência após chegar em casa e flagrar um ladrão no meio de um assalto à sua residência.

O flagrante aconteceu quando a mulher chegou em casa e se deparou com a porta de residência aberta, e ao entrar, notou que a sala estava revirada e, ao chegar no quarto, se deparou com o criminoso.

Ao ser surpreendido, o criminoso agarrou a mulher pelo pescoço, que para se defender, acabou entrando em luta corporal, momento em que o agressor tomou posse de uma faca e imobilizou a vítima.

O ladrão trancou a mulher no quarto e fugiu do local, levando apenas seu celular.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e o caso segue será investigado.

