Mulher fratura cóccix após ser empurrada e cair em assalto em Campo Grande

Mulher, de 59 anos, precisou procurar atendimento médico na Santa Casa na noite de terça-feira (1°), horas após ter sido assaltada e agredida, chegando a fraturar o cóccix, em Campo Grande. O caso, no entanto, só foi descoberto durante a madrugada de quinta-feira (3), quando a Polícia Militar esteve no hospital.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher relatou que por volta das 16h, de terça-feira, ela foi abordada por um criminoso que roubou a bolsa contendo roupas.

Ela não soube dizer as características do assaltante, mas disse que no ato, ele a empurrou, fazendo com que caísse de costas no chão. A princípio, ela não procurou a delegacia, mas somente duas horas após o caso, por volta das 18h, ela começou a sentir dores na região.

Assim, buscou atendimento na Santa Casa e foi diagnosticada com fratura do cóccix, aguardando avaliação com possível fratura na coluna. A equipe médica informou aos policiais que o quadro clínico da vítima não indica cirurgia.

O caso foi registrado como roubo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também