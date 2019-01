Mulher fura pescoço de idoso em bar

Por volta das 21h30 de terça-feira (8), um idoso de 70 anos, foi esfaqueado no pescoço depois de discutir com uma mulher de aparentemente 30 anos, enquanto estavam em um bar no Jardim Morenão. Ele teve sangramento intenso e teve de ser levado as pressas para o hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas informaram a polícia que o idoso estava com uma mulher e em dado momento, ele que estava sentado e distraído foi golpeado no pescoço, o que causou um corte profundo. A mulher fugiu, e o socorro foi acionado.

Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram ao local e encaminharam o idoso a Santa Casa de Campo Grande. A suspeita não foi localizada pela polícia.

A vítima estava consciente e orientada com lesão grave na região da cervical esquerda. Ele passou por exames e permaneceu internado.

A arma do crime não foi encontrada.

