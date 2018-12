Ceia termina com pai, tio e sobrinho esfaqueados

Saiba Mais Polícia Depois de discussão homem é esfaqueado no Santa Emilia

Por volta das 23h30, de segunda-feira (24), a ceia de natal de uma família da região do Nova Serrana, em Campo Grande quase terminou em tragédia, em briga e esfaqueamento envolvendo pai, filho e tio.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois irmãos de 24 anos, estavam churrasqueando e bebendo, quando o enteado de um deles com 28 anos, se irritou e uma discussão foi iniciada.

O enteado da vítima se apossou de uma faca e tentou esfaquea-lo pelas costas, o irmão da vítima (tio dele) interviu e conseguiu puxar a faca, e esfaqueou o sobrinho nas costas; ele acabou com um corte grave na mão.

A briga continuou e o padrasto do jovem, entrou no meio e acabou com ferimentos nos braços.

A polícia militar foi acionada e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as duas vitimas, mais graves e encaminhou para a Santa Casa. O tio do jovem foi submetido a cirurgia reparadora de ligamentos na mão, e o sobrinho ficou internado em razão da gravidade do ferimento sofrido nas costas. Os dois estão sob custódia, provisória, de um dos integrantes da guarnição até a substituição por uma escolta.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

