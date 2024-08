Mulher mata marido enforcado com fio e tenta forjar suicídio para escapar da prisão

O empresário, conhecido como Léo da Lojinha, foi assassinado pela esposa durante a noite de sábado (3), na cidade de Chapadão do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, acompanhada de um advogado, a autora procurou a Delegacia de Polícia Civil confessando o crime. Ela detalhou que na noite de sábado, matou o marido dentro da loja dele e deixou o corpo no local.

Para cometer o homicídio, a mulher disse ter enforcado a vítima com um fio. Porém, para tentar escapar da acusação, ela tentou forjar um ‘suicídio’. Em diligências no local do crime, as autoridades encontraram a vítima sentada, com um elástico no pescoço.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como homicídio, na Delegacia de Polícia Civil.

