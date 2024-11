Mulher mete a facada no pescoço do marido para matá-lo no Lageado

Uma mulher, de 46 anos, foi presa em flagrante após tentar matar o marido com uma facada no pescoço. O caso aconteceu no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, durante a tarde de domingo (10).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local atender um caso de lesão corporal. Ao chegar, encontraram a autora completamente alterada dizendo: ‘podem me prender’.

Uma testemunha, irmão da vítima, informou que estava em casa quando a mulher chegou falando: ‘hoje vou matar seu irmão. Pode ir lá que eu vou matar ele’. Mas o homem não deu bola para as ameaças.

Cerca de meia hora depois, populares chegaram em seu imóvel dizendo que a autora teria esfaqueado a vítima. Sendo que, momentos após isso, o próprio o homem chegou ao local com o pescoço cortado e um sangrando ativo. Ele foi socorrido pela filha, sendo levado para UBS Aero Rancho, onde recebeu o atendimento inicial, porém, como seu estado de saúde era grave, ele precisou ser transferido para Santa Casa.

Enquanto era presa, a mulher fez ameaças para a vítima e para os familiares dele: ‘posso até ser presa, mas volto para matar vocês dois’. Diante da situação, o caso foi registrado como ameaça e tentativa de homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também