Mulher morre após intoxicação por ingestão de remédios

Aparecida Fagundes de Feiras, de 39 anos, morreu esta semana no Hospital Regional de Nova Andradina, após ser socorrida por ingerir medicamentos. Em 2017, Aparecida foi vítima de um grave acidente de trânsito, onde foi arrastada por pelo menos 70 metros no aslfalto e teve a perna amputada.

A vítima deu entrada no hospital com intoxicação de remédios. Chegou a ficar internada, mas não resistiu vindo a óbito.

A Polícia Civil foi acionada e registou o caso como morte a esclarecer, para apurar se foi Aparecida mesmo que ingeriu os medicamentos, ou alguém que deu para ela.

Relatos de sua irmã nas redes sociais na quinta-feira (26), diz que Aparecida Fagundes estava no Hospital Regional em estado grave, com depressão e tentou suicídio.

Acidente

Aparecida Fagundes, em 2017, foi vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na rua Domingos Santi e foi arrastada por pelo menos 70 metros no asfalto até na avenida Eulenir de Oliveira Lima, nas proximidades do Hospital Regional, onde ficou desorientada e sofreu fratura exposta no joelho direito, ferimentos na face, hemorragia e dilaceração da perna. Ela teve a perna amputada.

Na época, o motorista que causou o acidente foi identificado e a Polícia Civil tomou as devidas providências que o caso requeria.

