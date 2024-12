Mulher morre após piora de sintomas gripais em Campo Grande

Uma mulher de 66 anos morreu na manhã desta quinta-feira (26) após passar mal em uma residência, na Rua Dolores, no bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande. Ela foi socorrida por familiares e levada até a unidade de saúde no bairro Vila Almeida, onde deu entrada por volta das 06h50min, sendo encaminhada imediatamente para a área vermelha.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a paciente apresentava sintomas gripais há uma semana, com piora progressiva nos últimos dias. Durante o atendimento, ela evoluiu rapidamente para dificuldades respiratórias graves, incluindo dispneia e edema pulmonar. A ventilação mecânica foi iniciada pela equipe médica, mas a quantidade excessiva de líquido nos pulmões dificultou o tratamento.

Apesar das tentativas de reanimação, a paciente não resistiu e entrou em óbito às 08h20min. A Polícia Civil considera o caso como morte natural, uma vez que não foram identificados sinais de violência, e o registro foi feito no CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada.

