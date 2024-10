Mulher morre após ser agredida a pauladas em bar do Estrela Dalva

Patrícia Ramos Escafa, de 38 anos, morreu depois de ser agredida a pauladas durante a madrugada de 28 de setembro, na Rua Senhor do Bonfim, localizada no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada em um bar quando foi surpreendida com pauladas na cabeça, nas costas, nos braços e nas pernas. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou Patrícia com bastante sangue no cabelo.

Em visível estado de embriaguez, ela reclamou bastante de dores nas costas, sendo socorrido pelos policiais e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Nova Bahia. Ela ficou em observação e posteriormente foi transferida para Santa Casa de Campo Grande.

O registro policial não especifica se a vítima ficou internada no hospital, mas seu óbito foi constato às 3h23 por uma médica da Santa Casa.

Durante as investigações, os policiais descobriram que a autora seria mulher do dono do bar em que a vítima estava. O homem detalhou para os militares que sua esposa teria uma rixa antiga com Patrícia, por conta de uma briga entre os filhos delas.

O advogado da agressora orientou para que ela se apresentasse posteriormente em alguma delegacia da cidade. O caso está sendo investigado pelas autoridades e foi registrado como homicídio e lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também