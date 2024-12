Mulher morre em acidente na BR-262 após caminhoneiro fazer conversão indevida

Um acidente trágico causado por imprudência causou a morte de Márcia Gasparelli Rodrigues, de 59 anos, que estava como passageira de uma Fiat Strada na noite deste sábado (29) na BR-262, em Três Lagoas.



De acordo com as informações do site JP News, o veículo conduzido pelo marido de Márcia seguia em direção a Campo Grande quando a carreta saiu de uma estrada de chão lateral e entrou na rodovia. O caminhoneiro tentou fazer uma conversão à esquerda para seguir em direção a São Paulo, em faixa dupla contínua.



O motorista da picape não conseguiu frear a tempo, colidindo contra a lateral da carreta. O impacto atingiu o para-choque frontal esquerdo e os últimos eixos do bitrem, fazendo o veículo girar diversas vezes antes de sair da pista.



Márcia, que estava no banco do passageiro, chegou a ser socorrida por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também