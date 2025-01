Mulher não aceita ficar com filho de traficante e leva vassourada nas costas em Dourados

Uma mulher, de 36 anos, foi agredida durante a madrugada de terça-feira (14), na ‘boca de fumo do Lemes’, localizada na Vila Cachoeirinha, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima foi até a delegacia contando que estava no local fazendo uso de cocaína junto com um rapaz, conhecido como ‘Tete’, filho do dono da boca de fumo.

Em determinado momento, Tete pediu para ficar com a vítima, mas ela não aceitou. A negativa irritou o jovem, ele então pegou uma vassoura para golpear a mulher, a atingindo nas costas, cabeça e nos dedos da mão direita, antes dela sair correndo.

A usuária de drogas alegou ainda que não possuí qualquer tipo de relacionamento com o rapaz. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pelas autoridades.

