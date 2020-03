Mulher que matou e enterrou filha é transferida para presídio

Emileide Magalhães, de 29 anos, que confessou ter matado e enterrado a filha, Gabrielly Magalhães, de 10 anos, foi transferida ontem (24) para Presídio Feminino de Três Lagoas.

A acusada foi presa na madrugada de domingo (22), em Brasilândia, momentos após contar à polícia que havia cometido crime.

De acordo com a Polícia Civil , a motivação do crime teria sido ciúmes da filha com o padrasto, que a estuprava. Após confessar, Emileide Magalhães foi presa por filicídio (matar filhos). Ela declarou que ao saber que o marido estuprava a filha, ela decidiu cometer o crime.

