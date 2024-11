Mulher quebra copo de vidro no pescoço do marido durante briga por R$ 10 em Coxim

Uma mulher, de 52 anos, foi presa por cortar o companheiro, de 45 anos, com cacos de vidro no pescoço durante a tarde de domingo (3) na cidade de Coxim. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal, que havia dado entrada no Pronto Socorro do Hospital Regional sendo levado pelo Corpo de Bombeiros.

Ao chegar no local, a vítima passou as características da autora para as autoridades, dizendo que os dois tiveram uma briga após o homem negar R$ 10 para ela comprar drogas. Por isso, a mulher ficou irritada, pegou um copo de vidro e bateu no pescoço do companheiro.

A ação fez o copo quebrar, cortando o pescoço do homem em três lugares diferentes. Em rondas pela região, os militares conseguiram encontrar a autora, que tinha um corte no dedo causado por um estilhaço de vidro.

Em sua versão, ela alegou que estava se defendendo de agressões do parceiro. A autora detalhou que estava bebendo com o homem e uma amiga, quando iniciaram uma discussão e para se defender das agressões, ela jogou um copo de vidro no pescoço dele. A mulher informou ainda que não aguenta mais a relação com a vítima, já que ele tem o costume de roubar coisas em casa para vender e comprar drogas.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

