Mulher sofre traumatismo craniano em briga com o namorado no Cabreúva

Um homem identificado como Ronaldo, de 48 anos, é suspeito de agredir a companheira de 35 que acabou tento um traumatismo cranioencefálico na madrugada deste sábado (25), após uma briga no bairro Cabreúva.

De acordo com a polícia, uma guarnição foi acionada em uma residência na rua Onze de Outubro com informações de que estava havendo uma briga. No local, uma testemunha identificada como Guilherme que é amigo do casal, relatou que Ronaldo e a namorada estavam brigando e que a situação estava ’feia’.

A polícia entrou em contato com o casal, onde a vítima informou que após quebrar uma caixa de som foi agredida e não se recorda de mais nada, até que percebeu que estava no banheiro tomando banho e coberta de sangue.

Ronaldo afirmou que a briga da namorada havia sido com pessoas relacionadas ao pagamento de aluguel da residência.

O casal foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a vítima relatou sentir dores na cabeça onde possuía vários cortes e um inchaço na testa, e acabou sendo encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida, onde foi constatado pela médica de plantão que a vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico.

A mulher ficou em observação por algumas horas na UPA , mas solicitou a liberação de alta, a vítima ainda solicitou medidas protetivas contra Ronaldo e afirmou que irá representar criminalmente em desfavor dele.

