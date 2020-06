Mulher surda é resgatada de cárcere após fazer denúncia com “X” na mão

Uma mulher deficiente auditiva que era mantida em cárcere privado pela irmã e pelo cunhado em uma residência do Nova Lima, foi resgatada pela Polícia Militar, após mandar para a família em Aquidauana, uma foto com um 'X' vermelho na mão.

A denúncia foi feita na sexta-feira (26), a vítima, que tem 39 anos, era mantida em cárcere pela própria irmã, que a obrigava a fazer todas as atividades domésticas, impedindo-a de sair de casa, até mesmo para ir ao médico.

Com ajuda de um intérprete em libras a vítima relatou, que sofria humilhações, ofensas e constrangimento por parte do cunhado, que não tinha pudores em relação aos momentos íntimos do casal.

Sem conseguir sair de casa para ir até uma farmácia conveniada e mostrar o X vermelho na palma da mão, a vítima fez uma foto e mandou para familiares no município de Aquidauana , que de imediato acionaram uma equipe da Polícia Militar.

Os policiais informaram a denúncia a equipe do Programa Mulher Segura – PROMUSE, em Campo Grande, que foram até o endereço e resgataram a vítima.

X vermelho

A imagem faz parte do protocolo da Campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, organizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com outros órgãos, entre eles, as Polícias Militares do Brasil.

Com um “x” vermelho desenhado nas mãos ou em um pedaço de papel, mulheres vitimadas pela violência doméstica podem denunciar o crime nas mais de 10.000 (dez mil) farmácias conveniadas pelo país, que de imediato devem acionar a Polícia Militar para o atendimento adequado das vítimas.

