Mulher trans é assassinada com golpes de faca na Mata do Jacinto

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), mulher transexual, identificada apenas como Martinha, foi encontrada morta e com sinais de esfaqueamento na região do abdômen, na rua José Anache, na Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Segundo informações coletadas pela reportagem, a vítima é morada de rua e usuária de drogas. Vizinhos relataram que não escutaram nada pela noite e madrugada, inclusive, visualizaram ela andando normalmente pelas ruas do bairro na noite de terça-feira (7).

Um dos moradores da rua chegou por volta 1h da madrugada, mas não visualizou nada de anormal. Porém, já por volta das 7h da manhã, um segundo vizinho teria visto Martinha caída e ao tentar verificar se ela precisava de ajuda, notou a presença de sangue na região da sua barriga.

Assim, ele acionou a Polícia Militar, que isolou a cena do crime e aguarda a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil.

Ainda conforme a apuração do JD1 Notícias, a vítima pode ter sido esfaqueada em outro endereço, pois existe marcas de sangue pelo asfalto e principalmente na calçada onde ela caiu.

