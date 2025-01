Mulher trans tem parte do corpo queimada com gasolina durante ataque na Capital

Uma mulher trans, de 31 anos, foi socorrida em estado grave após ter sido atacada com gasolina e ter parte do corpo queimado. O caso aconteceu durante a madrugada deste domingo (19), em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, depois do ataque a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada em estado grave para a Santa Casa, com queimaduras no rosto, pescoço e peito.

O caso é acompanhado pelo JD1, que tenta apurar o estado de saúde da vítima.

