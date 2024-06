Mulher usa filho de 12 anos para tentar matar o ex e a atual namorada dele em MS

Uma mulher, de 38 anos, está sendo procurada depois de levar o filho, de apenas 12 anos, para ajudá-la a matar o ex e a atual namorada dele, em um assentamento de Jaraguari, durante a noite de domingo (23). Ela e o pequeno seriam moradores de Campo Grande e viajaram cerca de 70km para cometer o crime.

Conforme boletim de ocorrência, a companheira do homem, de 41 anos, contou que estava dormido quando foi surpreendida por um golpe de faca que atingiu seu braço. Ao gritar, ela acordou o companheiro, de 32 anos, que dormia ao seu lado e os sogros, que moravam em um imóvel nas proximidades.

Ao levantar, o rapaz conseguiu conter a autora. Porém, sua companheira foi ‘agarrada pelos cabelos’ pelo menor de idade. Quando uma testemunha chegou ao local, encontrou o filho e a nora sangrando, enquanto a autora era segurada pelo homem.

Quando os pais do rapaz viram a cena, a autora se soltou e conseguiu fugir do local com o menino de 12 anos.

Sem saber o que fazer, as vítimas e as testemunhas foram para Delegacia de Polícia Civil. Na unidade de policial, o rapaz disse ter terminado com a autora há cerca de 1 ano, porém, ela não aceita o término e vive ameaçando o novo casal.

Em outra ocasião, na tarde de sábado (22), a autora teria ido até a loja que a vítima tem com o pai e feito barraco, com direito a quebra-quebra e tudo.

Diante da situação, o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também