Namorado de Milena pilotava sem CNH e responderá por homicídio em Campo Grande

Peterson Bueno Machado, de 23 anos, piloto da moto que fugiu da Polícia Militar e causou o acidente que matou a namorada Milena Honorato Cosmo Gomes, de 25 anos, não possuí CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Preso em flagrante, ele responderá por homicídio.

Segundo o registro policial sobre o caso, a moto em que o casal estava não tinha placa, motivo pelo qual a PM tentou fazer uma abordagem. Após toda a dinâmica, que terminou na moto da jovem, foi constatado que o rapaz não tem CNH.

Além das acusações de homicídio, Peterson irá responder por mais cinco crimes, sendo eles: desobediência, dirigir sem permissão, direção perigosa em via pública, portar drogas para consumo pessoal e adulteração de sinal de veículo automotor.

Fuga e acidente com morte – o piloto estava fugindo pela Rua Vanderlei Pavão, quando ao passar pelo cruzamento com Avenida José Barbosa Rodrigues, no Jardim Aeroporto, acabou atingindo um Volkswagen Gol.

A motorista do carro contou aos policiais que visualizou o giroflex da viatura e no cruzamento, jogou o veículo para a direita no intuito de deixar a pista livre para a polícia seguir na perseguição do motociclista.

No entanto, Peterson optou por passar a direita do veículo, ocasionando a colisão entre eles. Com o impacto, Milena foi arremessada a pouco mais de 10 metros de distância da moto e o capacete dela saiu, deixando a inconsciente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou manobras de reanimação, porém ela não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

O piloto da motocicleta também foi socorrido e apresentava suspeita de fraturas nos braços e na clavícula.

