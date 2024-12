Não é do Papai Noel: Guarda Civil encontra sacolas de entorpecentes no Caiobá

Depois de receber reclamações de populares por atividades de tráfico de drogas no Portal Caiobá, uma guarnição da GCM (Guarda Civil Metropolitana), abordou na noite de ontem (23), um homem identificado como Maicon de 21 anos, que portava várias porções de maconha para comercialização na região.

Quando a viatura se aproximou de uma conveniência, o jovem que estava sentado em frente ao local se abaixou e jogou algo em direção à vegetação. Durante a busca pessoal, foi encontrada, em sua pochete, uma porção de substância análoga à maconha. Ao ser questionado sobre sua presença no local, Maicon afirmou que estava ali apenas para consumir.



Mas durante varredura pelo local foi localizada uma sacola contendo dezoito porções de maconha (58 gramas), embaladas para comercialização, escondidas em um arbusto.



Outra sacola contendo quinze porções de cocaína foi encontrada próximo a um poste de luz, totalizando 5 gramas.



Diante do flagrante, ele admitiu que estava no local para comercializar as substâncias entorpecentes e que havia acabado de chegar. Em sua posse foram encontrados R$ 75,00 e um celular Xiami. As substâncias foram encaminhadas à DENAR (Delegacia Especializada Repressão ao Narcotrafico).

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Depac Cepol para apresentação à autoridade competente, que tomou as providências cabíveis.



