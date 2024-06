Neta de jornalista morto em acidente não resiste e morre na Santa Casa da Capital

A pequena Isis Valentina, de apenas 4 anos, morreu horas depois de seu avô, o jornalista aquidauanense Euclides Fernandes Braga Casanova, de 66 anos. Com isso, ela se tornou a terceira vítima fatal do acidente, que acabou envolvendo três veículos, ocorrido manhã de segunda-feira (17), próximo ao trevo de acesso ao distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, na BR-262.

Todas as vítimas do acidente, sendo o jornalista, a neta, uma mulher e o condutor do outro veículo, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, porém, Euclides e o outro motorista faleceram no pronto-socorro da cidade.

Isis chegou a ser encaminhada para Hospital Regional em Aquidauana, entretanto, por conta de seu grave estado de saúde, ela foi transferida para Santa Casa de Campo Grande, onde faleceu horas depois.

Segundo o site O Pantaneiro, o corpo da pequena foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Não existem informações a respeito do estado de saúde da quarta vítima socorrida da colisão.

Colisão frontal – Euclides estava em um Volkswagen Gol seguindo de Aquidauana para Campo Grande, quando colidiu frontalmente contra um Chevrolet Onix, que trafegava no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado. Ao chegar no local, os militares encontraram Euclides fora do veículo, enquanto o motorista do Onix, de 69 anos, estava no banco traseiro do carro, por conta da batida.

Uma carreta, que passava pelo local no momento da colisão, foi atingida pelos destroços dos veículos.

Carreira – Ainda segundo o site, o profissional atuou no O Pantaneiro e trabalhou na Prefeitura Municipal de Aquidauana. O jornalista era também fundador do Movimento de Associação de Moradores de Aquidauana.

“Euclides Casanova deixa um legado de integridade, paixão pelo jornalismo e dedicação à sua comunidade. Ele deixa filhos e esposa”, finalizou o site.

