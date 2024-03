Neto cospe na cara da avÃ³ apÃ³s ser mandado embora no Tijuca

Durante a noite desta quinta-feira (14), rapaz, de 20 anos, cuspiu no rosto e ainda xingou a avó, de 74 anos, de vagabunda após ser mandado embora da residência, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a idosa aceitou acolher o neto, pois ele não tinha onde ficar, mas em decorrência do uso de entorpecentes, ela decidiu pedir para o jovem se retirar do imóvel.

A idosa explicou para a polícia que chegou a comprar uma geladeira e um fogão, doando para o neto no intuito de ajudá-lo, contudo, ele se recusou a sair do imóvel. Novamente ela pediu para que ele saísse da casa, quando ele cuspiu no rosto dela e a xingou de vagabunda.

Assim, ela decidiu procurar a delegacia e solicitou medidas protetivas contra o neto.

O caso foi registrado como injúria real no âmbito da violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também