No Pernambuco, bandido usa nome de campo-granense para comprar celular

Um homem de 42 anos, que terá a identidade preservada, procurou a polícia na tarde desta quarta-feira (23), depois de receber uma ligação da loja Casas Bahia, cobrando uma dívida em atraso no crediário, em nome da vítima.

De acordo com o registro policial, com a cobrança da dívida “desconhecida”, a vítima foi até uma loja das Casas Bahia de Campo Grade, onde mora, onde foi consultado no sistema que a dívida é oriunda de uma compra de aparelho celular, efetuada no nome da vítima, em Caruaru – Pernambuco.

À polícia, a vítima negou que teria efetuado a compra e reforçou que nunca foi à cidade onde o celular foi comprado. O homem apresentou, na delegacia, carnês de cobrança fornecidos pela Casas Bahias de Campo Grande.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Centro, como estelionato.

