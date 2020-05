Novo Nando? Cleber matou e enterrou três e polícia suspeita de mais dois

Cleber de Souza Carvalho, 43 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (13) e confessou ter matado e enterrado três pessoas em Campo Grande, a Polícia Civil ainda investiga outros dois assassinatos que podem ter sido cometidos por Cleber.

A prisão de Cleber foi realizada por equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar. De acordo com o delegado Carlos Delano, da Delegacia de Homicídios e responsável pelo caso, o autor chamava as vítimas para trabalhar com ele e depois praticava os assassinatos com golpes na cabeça.

O corpo de uma das vítimas de Cleber foi encontrada ainda na madrugada, o local foi apontado pelo próprio autor, a polícia segue a procura do segundo corpo, o autor sinalizou onde havia enterrado a vítima, mas não sabia o local exato e por se tratar de área extensa as buscas acabam demorando um pouco mais.

“É um local extenso e não tem muitos marcos referenciais que possam ser utilizados por ele (Cleber) para dizer exatamente onde foi (o enterro do corpo), nós estamos esperando a chegada da maquina para fazer uma busca mais minuciosa”, disse o delegado Carlos Delano.

O delegado ainda afirmou que não é possível dizer se existia alguma relação entre as vítimas de Cleber, mas informou que ele procurava um perfil especifico, “eles (vítimas) moravam na mesma região, eram homens e moravam sozinhos e isso parece ser um perfil de vítima procurado por ele”, enfatizou Delano.

Por conta dos assassinatos, o caso de Cleber relembra o assassino Nando, que matou 15 pessoas em Campo Grande, ao ser questionado se poderia existir uma relação no perfil dos dois assassinos o delgado respondeu que “ainda é cedo para dizer”

O delegado ainda afirmou que a prioridade no momento é encontrar todos os corpos, depois Cleber será interrogado para saber de fato a motivação e detalhes de como os crimes aconteceram.

