Ã”nibus e carro colidem em frente ao Terminal JÃºlio de Castilho na manhÃ£ deste sÃ¡bado

Logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (9), um acidente deixou um Ford Fiesta com a frente totalmente amassada após bater em um ônibus em frente ao Terminal Júlio de Castilho no Jardim Panamá.

Não foi repassado se o veículo do transporte coletivo saia ou chegava no terminal, no entato, conforme informações apuradas no local, o motorista do Fort Fiesta seguia pela Júlio de Castilho sentido Centro, e o ônibus estava indo pela Rua da Gravata quando houve a colisão.



Segundo informações repassadas pelo motorista do ônibus ao Batalhão da Polícia de Trânsito, o condutor do Ford teria passado o sinal vermelho no cruzamento entre as ruas, porém, testemunhas que estavam no transporte coletivo, alegaram que o veículo estava sem freio e o motorista não conseguiu reduzir a velocidade.

O condutor do veículo de passeio foi socorrido para a Santa Casa com ferimentos leves, e também foi encaminhado ao hospital, o motorista do ônibus. Uma outra mulher, que estava no ônibus, foi encaminhada com dores no pescoço para uma unidade de saúde próxima.

O ônibus foi retirado do local antes da chegada da imprensa.

