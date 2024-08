Operação da PM prende dois homens no centro de Campo Grande

Na última quinta-feira (22), foi realizada a Operação Guardião Fase III pelo 1º Batalhão de Polícia Militar, que prendeu dois homens na região central de Campo Grande.

No primeiro caso, um homem de 31 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi abordado em uma caminhonete Hilux após os policiais detectarem um comportamento suspeito dos ocupantes do veículo.

O condutor revelou que possuía um revólver calibre .32, herdado de seu avô. A arma foi encontrada e o suspeito, junto com a arma, foi encaminhado à delegacia.

Em outra ocorrência, a Polícia Militar foi chamada por uma vítima que havia sido roubada. O suspeito, armado com uma faca, havia levado o celular dela no hall de seu prédio.

O indivíduo foi localizado com a faca, e o celular foi recuperado. Ele alegou que o roubo foi uma forma de saldar uma dívida. O suspeito foi levado à delegacia.

Os itens apreendidos nos dois casos foram entregues às autoridades para as devidas providências.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também