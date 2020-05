Operação do GAECO prende oficial da PM

A terceira fase da Operação Oiketicus, denominada “Avalanche”, foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (15), em Dourados. A operação apura facilitação por parte de agentes de segurança pública no contrabando de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A operação de tomo alvos pessoas que integram o comando da Polícia Militar em Dourados e outros municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o site “Dourados News”, o comandante da PM local, tenente-coronel Carlos Silva, e outros seis oficiais superiores de diversas cidades foram presos de forma preventiva.

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), foram até a casa do oficial nesta manhã, junto com um promotor de justiça para cumprir o mandado de busca e apreensão, documentos do local também foram levados afirma o site.

