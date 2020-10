Operação 'Eleições Limpas' apreende computadores e celulares na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A equipe da 1° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, iniciou na manhã desta terça-feira (6), as atividades referentes à operação 'Eleições Limpas' com o objetivo de frear a disseminação de “fake news”, nas disputas eleitorais deste ano.

Atenta a tudo que é postado nas redes sociais, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar em residências de duas pessoas ligadas a uma página do Facebook, denominada "Nas Ruas de CG", que estaria sendo utilizada na propagação e difusão de notícias falsas, inclusive envolvendo políticos com mandatos, como deputados federais por Mato Grosso do Sul.

O inquérito policial em trâmite está sob a responsabilidade do delegado Adjunto da 1° DP Mikaill Gouveia. No local, os policiais apreenderam um notebook, celulares, chips e cartões de memórias utilizados na prática dos crimes. O suspeito, de 28 anos, afirmou ser o responsável pela página e pelos conteúdos nela postados.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para a 1° Delegacia de Polícia de Campo Grande, onde foi ouvido e em seguida liberado.

