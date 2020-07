Operação prende autores de duplo homicídio ocorrido há 11 anos

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu nesta terça-feira (15) dois homens acusados por um duplo assassinato que aconteceu em novembro de 2011, em Três Lagoas. Segundo a investigação, umas das jovens supostamente devia para o tráfico de drogas na cidade e outra morreu por estar em sua companhia no momento do crime.

Os suspeitos foram identificados durante a "Operação Thanatos", que foi conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), da 3ª Delegacia de Polícia, juntamente com Policiais Civis de Inocência (MS) e Cassilândia (MS) e a Polícia Militar Ambiental de Cassilândia (MS).

Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão domiciliar. As vítima foram identificadas como Genifer da Silva Francisco e Tainara Rafaele Bernardes.

Além das prisões preventivas, foram expedidos pela Justiça local, quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, que foram cumpridos na madrugada de hoje (14). Um dos investigados foi localizado no município de Aporé (GO), num sítio que faz divisa com a cidade de Cassilândia.

Já o outro investigado foi localizado e preso no bairro Colinos, em Três Lagoas (MS). Durante o cumprimento de um dos mandados de busca, foi localizado na casa do pai de um deles um revólver, calibre 38 e seis munições. Por não possuir porte, o morador foi autuado em flagrante por crime de posse ilegal de arma de fogo e, após pagar fiança no valor de R$ 1 mil foi liberado para responder em liberdade.

Crime

No dia 20 de novembro de 2011, por volta das 5h, as vítimas estavam consumindo drogas, quando foram surpreendidas por dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta e um deles, portando uma arma efetuou ao menos quatros disparos a curta distância, atingindo as duas jovens, que morreram no local.

Os dois autores fugiram na motocicleta e não foram localizados naquela ocasião, sendo então, iniciadas as investigações, que resultou na identificação dos autores.

