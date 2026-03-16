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PolÃ­cia

Padrasto Ã© preso apÃ³s filmar enteada durante banho em Campo Grande

Ele alegou que teria gravado o vÃ­deo com a finalidade de mostrar Ã  mÃ£e da menor o que a menina estaria fazendo no banheiro e que estaria gastando muita Ã¡gua

16 marÃ§o 2026 - 10h23VinÃ­cius Santos
Banheiro - Foto: Ilustrativa / Foto: Mrsiraphol / FreepikBanheiro - Foto: Ilustrativa / Foto: Mrsiraphol / Freepik  

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta segunda-feira (16), um homem que teria feito imagens da enteada, menor de idade, enquanto ela tomava banho. O caso ocorreu no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme apurado, a menina estava aos cuidados do padrasto enquanto a mãe trabalhava. Ao ser questionado pelos policiais, o homem confessou que fez as imagens. Ele alegou que teria gravado o vídeo com a finalidade de mostrar à mãe da criança o que ela estaria fazendo no banheiro e que estaria gastando muita água.

Na ocorrência, a mãe da menor confirmou que recebeu as imagens enviadas pelo marido. Diante dos fatos, o acusado foi preso e encaminhado para a Polícia Civil, onde seriam adotadas as providências cabíveis.

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