Padrasto é preso tentando estuprar enteada no banho em Naviraí

Idoso, de 70 anos, foi preso em flagrante durante a madrugada de domingo, dia 8, após ser flagrado nu tentando estuprar a enteada, de 7 anos, durante o banho, em Naviraí - a 358 quilômetros de Campo Grande.

O flagra foi realizada pela companheira e mãe da vítima, que escutou gritos da criança vindo do banheiro. Ao chegar no cômodo, visualizou o homem nu, tendo puxado a vítima para debaixo do chuveiro, sob a alegação que tomaria banho com ela.

Segundo informações do site Ta Na Mídia Naviraí, a Polícia Militar foi acionada e a mulher explicou que a família havia retornado a pouco tempo de um compromisso na rua e ela deitou-se no sofá, onde acabou adormecendo.

Ela acordou justamente com os gritos da criança. A mãe retirou a filha do banheiro e acionou a Polícia Militar, que prendeu o idoso em flagrante pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável.

O suspeito foi conduzido até a delegacia e autuado pelo crime.

