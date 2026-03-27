Pai é preso por estuprar a filha por três anos seguidos em Camapuã

Homem, de 43 anos, foi preso em flagrante durante a quinta-feira, dia 26, após ser acusado de estuprar a própria filha, hoje com 14 anos, por um período de três anos, em Camapuã, no interior de Mato Grosso do Sul.

A vítima decidiu contar os fatos, de forma espontânea, na escola e a equipe pedagógica foi a responsável por acionar o Conselho Tutelar e posteriormente a Polícia Civil.

Segundo informado pela instituição, a menina contou que vinha sendo abusada sexualmente pelo próprio pai desde quando tinha 11 anos, sendo que o último ato cometido pelo criminoso aconteceu na noite do dia 25 de março.

A adolescente apontou que o investigado se utiliza de ameaças de morte contra a vítima e demais familiares para coagi-la ao silêncio. O atendimento médico realizado no hospital local confirmou a existência de vestígios de violência sexual, corroborando o relato feito pela vítima.

Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento dos crimes, iniciou diligências para localizar o suspeito, o qual foi encontrado na fazenda onde reside e trabalha, localizada na zona rural da Pontinha do Cocho, distrito de Camapuã.

O homem foi autuado por estupro e estupro de vulnerável, ambos com causa de aumento de pena pelo fato dele ser pai da vítima.

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