Pai suspeito de estuprar filha de dois anos é preso em Três Lagoas

Um homem de 40 anos, foi preso preventivamente suspeito de estuprar a própria filha de dois anos, em Três Lagoas. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher (DAM) e segue em segredo de Justiça.

Segundo informações do site JP News, a criança reclamava de dores na região intima e relatou aos familiares que o pai a teria tocado. A queixa chegou até Polícia, que apura as informações com precisão.

Conforme a delegada Patrícia Peixoto, a menina começou se comportar de forma anormal e auto-estimulando as partes intimas. O caso segue sendo investigado e a criança passa por exames médicos periciais. O homem teve a prisão definida desde dia 1º de fevereiro.

A redação do JD1 Noticias entrou em contato com DAM e procurou pela Delegada Patrícia Peixoto, que disse que não poderia dar mais informações sobre o caso.

