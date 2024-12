Pai vai à delegacia após filho sumir por vício no tigrinho e dívida com agiota na Capital

Pai de família procurou a delegacia durante a noite desta segunda-feira (16), para denunciar o desaparecimento do seu filho, de 25 anos, que estaria com vício na plataforma de jogos do 'tigrinho' e com dívida com agiotas. O caso aconteceu no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai informou que o filho está fazendo tratamento psicológico devido ao vício nos jogos de apostas.

Por conta disso, mesmo com o tratamento, ele acabou pegando emprestado uma quantia em dinheiro com agiotas e que durante essa segunda-feira, teria sido cobrado pela dívida adquirida com os mesmos.

Após a ligação, ele não teria mais retornado para a casa. O pai informou na delegacia que procurou os hospitais, amigos e até mesmo o trabalho do filho, mas não obteve nenhuma resposta ou até mesmo pista do seu paradeiro. O rapaz também não atendia as ligações.

A última vez que o pai viu o filho ele estava trajando uniforme, de cor cinza, manga blusa azul e calça jeans, botina marrom. Pelas características, a vítima tem 1,75m, barba e cabelo castanho, de pele branca.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na delegacia de plantão.

