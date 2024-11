Pais levam filho de 4 meses sem vida a hospital de MS e morte é investigada

Um bebê, de apenas 4 meses, foi levado sem vida para o hospital de Dois Irmãos do Buriti durante a manhã de domingo (17). O pequeno era morador da Aldeia Olho D’Água.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, o bebê chegou na unidade de saúde por volta das 8h, sendo levado pelos pais. No entanto, ao chegar, os médicos puderam apenas constatar seu óbito.

Foram feitos os procedimentos de atendimento, mas os médicos precisaram acionar as autoridades, uma vez que a causa da morte não pode ser identificada no hospital, precisando ser investigada pela Polícia Civil.

