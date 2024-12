Para se vingar de tentativa de assassinato, adolescentes matam homem a tiros em Dourados

Paulo Ricardo dos Santos Rodrigues, de 21 anos, foi morto a tiros durante uma briga ocorrida na tarde de sábado (30), no bairro Cidade Jardim I, em Dourados. A autora do crime seria uma adolescente, de 17 anos, que foi apreendida pelo crime.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, há cerca de quatro meses, a adolescente e o seu marido, também de 17 anos, foram alvos de uma tentativa de homicídio praticada por Paulo.

As equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) apuraram que para se vingar, o casal planejou a execução da vítima. Eles então atraíram Paulo para um ‘encontro’ com a menor, uma vez que ela usou um perfil falso para convidá-lo.

Ao chegar no endereço indicado, na esquina das ruas Otorino Antonio Zanetti e Inocência Vinha Fioramonte, o marido da adolescente efetuou pelo menos cinco disparos contra Paulo, sendo três no pescoço e dois na região da coxa.

O homem morreu ainda no local. O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

