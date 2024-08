Para ver filha, promoter faz quebra-quebra em comércio do ex-marido no Canguru

Promotora de vendas, de 22 anos, foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (7), após promover um quebra-quebra na conveniência do seu ex-marido, de 46 anos, deixando um prejuízo de aproximadamente R$ 5 mil, no Jardim Canguru, em Campo Grande. O motivo? Ela chegou quando ele estava fechando o comércio para ver a filha, de 2 anos, que possuem do relacionamento que tiveram.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e o homem passou a explicar a situação, dizendo que estava fechando as portas do comércio, quando a ex-mulher apareceu alegando que queria ver a filha. Ele relatou que está separado da jovem há 3 semanas.

O comerciante tentou evitar que a promotora de vendas entrasse no local, pois a criança já estava dormindo, quando ela passou a arranhá-lo. Como houve as agressões, o homem saiu para fora da conveniência, quando a suspeita entrou no espaço e fechou as portas, deixando o ex-marido para o lado de fora.

A mulher pegou a criança e foi para os fundos da residência, mas ela também passou a quebrar diversos objetos e produtos da conveniência. Ainda conforme o registro, a Polícia Militar constatou que a porta de vidro do freezer de bebidas, 30 garrafas de refrigerante, micro-ondas e cafeteira estavam quebrados ou danificados, deixando um prejuízo estimado de R$ 5 mil ao comerciante.

Como a mulher permaneceu no estabelecimento, ela foi detida em flagrante e foi conduzida para a delegacia. O homem também foi a unidade policial e afirmou que deseja representar criminalmente contra ela, deixando de lado o interesse em representar sobre os danos causados no comércio.

O caso foi registrado como dano e lesão corporal na delegacia.

