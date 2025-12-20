Paraguaio tenta furtar roupas em loja de shopping e acaba preso em Campo Grande

Um homem de 30 anos foi preso na noite de sexta-feira (19) após furtar 19 peças de roupa de uma loja em um shopping localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O valor dos produtos levados foi estimado em R$ 2.829,81.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato no interior do shopping. No local, os policiais conversaram com um funcionário do setor de prevenção da loja, que relatou ter flagrado o suspeito saindo do estabelecimento sem pagar pelos produtos.

Ao ser abordado, o homem tentou fugir correndo pelo shopping, mas foi alcançado, contido e imobilizado ainda dentro do local. Durante a revista, foi constatado que a sacola usada pelo suspeito estava revestida com papel alumínio, técnica utilizada para tentar burlar o sistema de alarme antifurto da loja.

Os itens furtados foram deixados no estabelecimento. À polícia, o suspeito afirmou ser de nacionalidade paraguaia, estar em situação de rua e ter entrado no Brasil de forma irregular. Ele alegou que cometeu o furto por dificuldades financeiras e que pretendia revender as roupas para obter dinheiro.

O homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como furto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também